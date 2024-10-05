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Селихов: «Не могу сказать, что Россия перестала быть футбольной страной»

Алина Савинова
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мыслями о снизившемся интересе к футболу в России.

«Конечно, замечаю, что интерес болельщиков к российскому футболу снизился. Бросается ли это в глаза? Посмотрите на чемпионат России, на посещаемость. Сколько мы построили стадионов? Сколько в России их построили — и сколько пустых стоит. Интерес разве не снижается? Мне кажется, снижается. Но не могу сказать, что Россия перестала быть футбольной страной», — цитирует Селихова Sport24.

По данным ВЦИОМ, с 2005 по 2024 год количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: Sport24
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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