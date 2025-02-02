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Сегодня, 15:10

Помазун: «Переход в «Спартак» большая честь. Надеюсь, не подведу великий клуб»

Руслан Минаев
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Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал переход из ЦСКА. Голкипер подписал с красно-белыми контракт на 2,5 года.

«Переговоры длились на протяжении трех недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что «Спартак» мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб», — цитирует 28-летнего игрока пресс-служба клуба.

Помазун — воспитанник ЦСКА. За все время он принял участие в 10 матчах армейцев, пропустил 11 голов и отыграл 3 встречи на ноль. В период с февраля 2021 года по июнь 2024 года футболист выступал за «Урал» на правах аренды.

Источник: ФК Спартак
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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