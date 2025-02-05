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Сегодня, 11:31

Помазун: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Самое главное сейчас набрать форму»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал об адаптации в новой команде.

— Как осваиваетесь в «Спартаке»? Привыкли к цветам?

— К цветам привык. Всегда были какие-то яркие цвета у моих команд. Потихоньку адаптируюсь, провел сегодня третью тренировку. Коллектив встретил отлично. Самое главное сейчас набрать форму.

— Как много нужно времени на адаптацию?

— Надеюсь, что получится сыграть в нескольких матчах, чтобы максимально адаптироваться. Но мне сначала нужно набрать оптимальную форму, потому что пропустил долгое количество времени. Был без тренировок с командой.

— Ваш отец играл за «Спартак», какое напутствие он вам дал перед переходом?

— Конкретных напутствий не было, пожелал удачи. Сказал, чтобы с первой тренировки спокойно готовился. Советы будут по ходу выступления.

— Насколько сильно отец повлиял на развитие вашей карьеры?

— У меня было много классных тренером. Отец подсказывал как лучше действовать на детско-юношеских турнирах, потом после игр РПЛ созванивались. Подсказывал какие недочеты у меня в игре. Мы всегда ведем диалог на счет моих игр.

Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
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