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Сегодня, 17:24

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал, что не считает себя легендой клуба

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Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что не считает себя легендой московской команды.

— Вы провели около сотни матчей за «Спартак», выиграли все трофеи в России в его составе, хорошо играли в еврокубках. Вы считаете себя легендой этого клуба?

— Нет. Легенды для меня — это немного другие люди. Я себя не считаю легендой. Я был мальчишкой, смотрел, как играли Титов, Павлюченко... Можно перечислять и перечислять... Не стремлюсь стать легендой, хочу просто помогать клубу, и все, — приводит слова Селихова Metaratings.ru.

Селихов перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в январе 2017 года. С тех пор голкипер провел 99 матчей за красно-белых, пропустил 114 голов и 29 отстоял на ноль. Контракт россиянина с московским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Источник: Metaratings.ru
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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