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Metaratings: голкипер «Спартака» Свинов входит в сферу интересов зарубежных клубов

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Вратарь «Спартака» Илья Свинов может покинуть красно-белых по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летнего игрока хочет подписать один из клубов РПЛ. При этом голкипер входит в сферу интересов зарубежных команд. В ближайшее время руководство москвичей обсудит вариант с продажей или арендой футболиста.

Свинов перешел в «Спартак» в январе 2022 года. Всего за красно-белых он провел 3 матча, в которых пропустил 10 голов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Свинова в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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