Довбня о низкой результативности нападающих «Торпедо»: «Задайте этот вопрос им»

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Вратарь «Торпедо» Александр Довбня ответил на вопросы после матча против «Спартака» (0:1) в 15-м туре РПЛ.
— Как команда приспосабливается к Талалаеву? Понимает уже его требования?
— Конечно.
— Когда была игра «Спартака» против СКА-Хабаровска, и вы еще играли там, был 71 удар по воротам, 26 из них пришлись в створ — и всего один гол. Сегодня было что-то похожее. Согласны, что «Спартак» — чисто ваш клиент?
— Не знаю, так складываются обстоятельства, возможно. Не могу сказать, так как все мы настраиваемся на каждую игру, в том числе и я. Мы обыграли в предыдущий играх ЦСКА, «Сочи», без разницы. Получается так, не знаю.
— Когда в конце вы побежали в штрафную «Спартака», Талалаев показывал: «Давай, давай, вперед». Насколько вы вообще это отрабатываете, когда команда проигрывает в один мяч? Или это была чистая импровизация?
— Чистая импровизация.
— Хоть раз на тренировке получалось так забить?
— Получалось. Если бы сегодня получилось, было бы супер.
— Почему нападающие «Торпедо» не то что не забивают, а не создают моменты?
— Задайте этот вопрос нападающим.
— А вы как думаете?
— Мне кажется, что мы играем впереди не так агрессивно, как должны. А так, мы плюс-минус выполняем тренерскую установку. Мне кажется, есть прогресс, просто прошло очень мало времени. Но мы стараемся.
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