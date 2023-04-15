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Сегодня, 09:51

Вратарь «Торпедо» Бабурин о новом тренере Клотете: «Почувствовали его веру в нас. Общее настроение поднялось»

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился с «СЭ» мнением о новом главном тренере команды Пепе Клотете.

«Мы почувствовали его веру в нас, стали раскрепощенными. Были моменты в матчах, когда я из ворот получал удовольствие от нашей игры. Наверное, получили какой-то толчок. Мы хорошо начали работать при новом тренере. Почувствовали уверенность. Общее настроение поднялось. Будем продолжать работать дальше», — сказал Бабурин «СЭ».

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта 2023 года. Под руководством 45-летнего испанца автозаводцы проиграли «Ростову» (1:2) и победили «Факел» (2:0).

Егор Бабурин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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