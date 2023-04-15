Вратарь «Торпедо» Бабурин о матче со «Спартаком»: «Настрой максимальный. Нам нужно брать очки в любом матче»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин рассказал «СЭ» о настрое на матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Особый настрой на «Спартак»? Мы в такой ситуации, что нужно брать очки в любом матче, хоть со «Спартаком», хоть с командой, которая находится рядом с нами в турнирной таблице. Настрой максимальный, потому что за любую игру нам дают одинаковое количество очков. Мы выходим на каждый матч и выполняем требования тренера», — сказал Бабурин «СЭ».

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» в субботу, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.