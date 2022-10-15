Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»

Сегодня, 13:59
Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь выразил уверенность в том, что его команда победит «Локомотив» в матче 13-го тура РПЛ.
«Какие впечатления от нового тренера Талалаева? Не знаю, ребят. Максимум со мной перекинулись парой слов, спросили, как у меня дела. Уверенно выиграем у «Локомотива» сегодня!» — сказал Ботнарь.
Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования