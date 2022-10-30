Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:32

Вратарь «Торпедо» Довбня верит, что его команда не вылетит из РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Новости

Вратарь «Торпедо» Александр Довбня верит в то, что его команда не вылетит из РПЛ по итогам сезона.

В воскресенье, 30 октября автозаводцы проиграли «Спартаку» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

— Есть вера, что «Торпедо» останется в РПЛ, — сказал Довбня. — Если бы не было веры, мы бы не играли. Каждый день трудимся, работаем. Будем делать все возможное, чтобы остаться в премьер-лиге.

— Первый круг завершен, «Торпедо» на последнем месте. У вас растут опасения, что вам не удастся выбраться?

— Нет, мы верим, что мы можем остаться, и мы останемся. Будем прилагать все силы к этому. Есть еще много игр. Мы каждый день трудимся, никто вчистую нас в последних матчах не побеждал. Мне кажется, что тот же «Ахмат» мы должны были обыгрывать. Да и сегодня, если бы не этот нелепый гол, могли бы взять очки.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками в 15 матчах.

Александр Довбня (ФК Торпедо)
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов: «Дзюбы и в топ-10 нет»
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
ВСУ готовятся к боям в Запорожье и превращают город в укрепрайон
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после первого круга
Квинси Промес лидирует в гонке бомбардиров РПЛ после первого круга
РПЛ, 15-й тур: «Спартак» — «Торпедо», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге сезона РПЛ
«Зенит» с минимальным счетом победил «Краснодар». Кузяев забил с пенальти в конце матча
«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счет с пенальти на 88-й минуте матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев о тим-билдинге в «Спартаке»: «Караоке — Чернов разошелся на второй песне, Зиньковский стеснялся»

«Спартак» — «Торпедо»: видеообзор матча 15-го тура РПЛ