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Ботнарь: «Понимаю сомнения тренеров делать меня первым вратарем «Торпедо». Главное, что я в себе не сомневаюсь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о восстановлении после травмы и перспективах в борьбе за позицию основного вратаря команды.

«Месяц как восстановился. Возможно, уже сыграю в следующем матче с «Химками». Все зависит не только от меня, но и от тренерского штаба. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Я все-таки пропустил много матчей, поэтому тренер, может быть, не станет рисковать, но, может, поступит иначе. Я понимаю риски и сомнения тренерского штаба, но главное, что я в себе не сомневаюсь», — приводит слова Ботнаря Metaratings.ru.

21-летний игрок является воспитанником московского «Сокола» и академии «Локомотива», а за «Торпедо» выступает с 2020 года. На счету вратаря 66 матчей за основную команду «Торпедо», 67 пропущенных мячей и 27 матчей на ноль.

«Торпедо» после 23 туров РПЛ занимает последнее, 16-е, место с 13 очками.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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