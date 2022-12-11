Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал «СЭ» о своем мнении по поводу возможного перехода РФС в АФК.

— Этот сезон — первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

— Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это — еврокубки, особенно Лига чемпионов. Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.