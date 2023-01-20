Вратарь «Урала» Помазун: «Сейчас готовимся к возобновлению сезона, все идет супер»

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Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России.
«Сейчас готовимся к возобновлению сезона с «Уралом», — цитирует Sport24 Помазуна. — Мы воссоединились с Виктором Михайловичем Гончаренко, и все идет супер. Команда была рада его приходу, все замотивированы. Дай Бог, чтобы наш подъем не заканчивался».
Виктор Гончаренко с августа 2022 года возглавляет екатеринбургский «Урал». Под руководством белорусского специалиста команда покинула зону вылета из РПЛ, а также заняла первое место на групповом этапе Кубка России.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.
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Основные источники исследования