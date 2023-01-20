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Сегодня, 17:52

Вратарь «Урала» Помазун: «Сейчас готовимся к возобновлению сезона, все идет супер»

Мария Гусева
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Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о подготовке к возобновлению сезона в чемпионате России.

«Сейчас готовимся к возобновлению сезона с «Уралом», — цитирует Sport24 Помазуна. — Мы воссоединились с Виктором Михайловичем Гончаренко, и все идет супер. Команда была рада его приходу, все замотивированы. Дай Бог, чтобы наш подъем не заканчивался».

Виктор Гончаренко с августа 2022 года возглавляет екатеринбургский «Урал». Под руководством белорусского специалиста команда покинула зону вылета из РПЛ, а также заняла первое место на групповом этапе Кубка России.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.

Источник: Sport24

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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