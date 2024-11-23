Вратарь Волков заявил, что футболисты «Акрона» сделали из Даку короля

Вратарь «Акрона» Сергей Волков заявил, что футболисты команды сами виноваты, что нападающий «Рубина» Мирлинд Даку оформил дубль в матче 16-го тура РПЛ, который завершился победой казанцев со счетом 3:0.

«Начали неплохо, были подходы, были моменты, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Волкова. — Считаю, что мы минут десять, до первого гола, действовали неплохо, но случилась это ошибка. Наверное, все три гола в этом матче — это ошибки. И индивидуальные была, и в целом командные. Начали неплохо, а дальше после ошибки чуть рассыпались».

Также он посетовал, что «Рубин» не создавал моменты в этой встрече.

«Мы сами давали возможность. Считаю, что мы сами подарили эту победу. Из Даку сами сделали короля. Но ничего страшного, жизнь не заканчивается, идем дальше», — сказал Волков.

«Акрон» с 16 очками после 16 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.