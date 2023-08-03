Адамов: «Адаптация в «Зените» проходит отлично»

Сегодня, 15:08
Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал переход в клуб из Санкт-Петербурга. Сегодня он был представлен в качестве игрока сине-бело-голубых.
— Как вам традиции «Зенита» — печатать номер на форме и фамилию?
— Ничего подобного не было, мне очень приятно здесь находиться. Мне нравятся традиции «Зенита», очень приятно участвовать.
— Как проходит адаптация?
— Адаптация проходит отлично, небольшие нюансы где жить и как семью перевести. 16 номер взял, потому что все мои номера были заняты.
— Насколько неожиданно получить предложение от «Зенита»?
— Не могу сказать, что было неожиданно, я этого очень хотел и ждал. В конце прошлого сезона начались разговоры об этом.
— В ПФЛ вы забивали голы, что думаете о конкуренции, при каких обстоятельствах повторите?
— В первую очередь нужно свою работу выполнять — вратарскую. Все для этого сделаю.