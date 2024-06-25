Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, как провел отпуск

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о своем состоянии после возвращения из отпуска.

— Обычно летом еще короче бывает. А тут, видимо, из-за того, что хорошо закончили сезон, тренерский штаб решил продлить его на несколько дней. В целом, хорошо отдохнул. Понятно, что много сил потратили в сезоне, но примерно через неделю нормально себя чувствовал, уже эмоции вернулись. С семьей много по России и Ленинградской области ездили, был в родном Ульяновске, в Сочи погрелись.

— На рыбалке были?

— Не знаю почему, но у меня уже все спрашивали про рыбалку! Но я не ходил на нее, времени не было, — цитирует Адамова Metaratings.ru.

Команда впервые в истории клуба сумела оформить требл.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-zenita-adamov-rasskazal-kak-provel-otpusk-posle-vyigrannogo-trebla-376473/
Денис Адамов
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Пловец Сомов получил нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024
ИИХФ проигнорировала россиян в статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В «Зените» высказались о будущем Зелимхана Бакаева

Силкин: «Наши футболисты отстают от зарубежных в технике и физической мощи»