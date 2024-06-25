Вратарь «Зенита» Адамов рассказал, как провел отпуск

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о своем состоянии после возвращения из отпуска.

— Обычно летом еще короче бывает. А тут, видимо, из-за того, что хорошо закончили сезон, тренерский штаб решил продлить его на несколько дней. В целом, хорошо отдохнул. Понятно, что много сил потратили в сезоне, но примерно через неделю нормально себя чувствовал, уже эмоции вернулись. С семьей много по России и Ленинградской области ездили, был в родном Ульяновске, в Сочи погрелись.

— На рыбалке были?

— Не знаю почему, но у меня уже все спрашивали про рыбалку! Но я не ходил на нее, времени не было, — цитирует Адамова Metaratings.ru.

Команда впервые в истории клуба сумела оформить требл.