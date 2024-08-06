Вратарь «Зенита» Адамов: «К конкуренции с Латышонком отношусь спокойно»

Сегодня, 16:48
Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о конкуренции с Евгением Латышонком за место в стартовом составе команды.
— Конкуренция с Латышонком? Конкуренция всегда есть, особенно на нашей позиции. К этому я отношусь спокойно. Все работаем, стараемся по максимуму показать себя, а дальше уже решение за тренером, — сказал Адамов.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Сергея Семака по дополнительным показателям. Встреча 4-го тура с бело-голубыми пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».