Латышонок: «Хорошие эмоции, хорошие сборы»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился мнением о тренировочном сборе сине-бело-голубых.

«Хорошие эмоции, хорошие сборы. Все в предвкушении. Буду ли я основным вратарем на матч с «Краснодаром» в Суперкубке? Не знаю, это надо спрашивать у тренера. Чувствую ли я себя первым номером? Не хочу на это отвечать. Чтобы не сглазить? Просто. Время покажет», — сказал Латышонок после товарищеской встречи с «Црвеной Звездой» (1:2).

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.