Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:08

Латышонок: «Хорошие эмоции, хорошие сборы»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок поделился мнением о тренировочном сборе сине-бело-голубых.

«Хорошие эмоции, хорошие сборы. Все в предвкушении. Буду ли я основным вратарем на матч с «Краснодаром» в Суперкубке? Не знаю, это надо спрашивать у тренера. Чувствую ли я себя первым номером? Не хочу на это отвечать. Чтобы не сглазить? Просто. Время покажет», — сказал Латышонок после товарищеской встречи с «Црвеной Звездой» (1:2).

13 июля команда Сергея Семака сыграет против «Краснодара» в Суперкубке России. Встреча пройдет на «Волгоград-Арене» 13 июля и начнется в 20.30 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Евгений Латышонок
1
Обсудить
Читайте также
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Metaratings: «Факел» интересуется защитником «Спартака» Масловым
Уникальный «орел» с непростой судьбой. ЦСКА подписал Койта
Тренер «Црвены Звезды» Милоевич: «Побеждать — всегда хорошо, но мы не ставили задачу выиграть турнир»
«Крылья Советов»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Койта: «ЦСКА — очень большой клуб. Надеюсь, завоюем долгожданные трофеи»
В ЦСКА прокомментировали переход Койта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В «Црвене Звезде» считают, что ничья с «Зенитом» была бы справедливым результатом

В «Црвене Звезде» объяснили партнерство с «Зенитом»: «Дать всем понять, что Сербия и Россия — братские страны»