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Судейство

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Голкипер «Зенита» Кержаков: «Не моя прерогатива — оценивать судейство»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Игра прошла 6 мая в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Как оцениваете результат?

— Отрицательно.

— Когда арбитр пошел смотреть повтор, понимали, что назначат пенальти?

— Примерно понимал: момент передо мной был.

Скриншот из&nbsp;трансляции. «Факел» — «Зенит»: итоговое решение верное — пенальти. Сухой не увидел игру рукой Алипа

— Как оцените судейство?

— Не моя прерогатива — оценивать судейство. Пускай другие оценивают, — сказал Кержаков.

После 27 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА.

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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