Вратарь «Зенита» Кержаков: «Я всегда в тонусе»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о работе вратарской бригады сине-бело-голубых, которую пополнил Евгений Латышонок.

«Нет ли напряжения? Нет, я не помню, чтобы у нас было какое-то напряжение за то время, что нахожусь в «Зените». Работаем в стандартном режиме, все вместе — не только вратарская бригада, но и вообще вся команда», — приводит «РБ Спорт» слова Кержакова.

Также он ответил на вопрос про свою текущую игровую форму.

«Я всегда в тонусе», — добавил голкипер.

После 3 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 9 очками. В следующем матче 10 августа петербуржцы сыграют против московского «Динамо».