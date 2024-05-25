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Кержаков стал четвертым в списке самых возрастных чемпионов России

Кирилл Бурдаков
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, проведший 20 матчей чемпионата, стал четвертым по возрасту чемпионом России. В день игры с «Ростовом» голкиперу исполнилось 37 лет и 117 дней.

В более солидном возрасте золотые медали завоевывали только Элвер Рахимич, Александр Горшков и Андрей Федоров.

Причем никто из них в отличие от Кержакова не был игроком основы, а символические появления на поле представителей Боснии и Узбекистана были скорее данью уважения их долгой карьере.

Самые возрастные победители чемпионата России

Игрок

Клуб

Дата рождения

Дата чемпионства

Возраст

Матчи*

Элвер Рахимич

ЦСКА

04.04.1976

15.05.2014

38 лет 41 день

1

Александр Горшков

Зенит

08.02.1970

11.11.2007

37 лет 276 дней

11

Андрей Федоров

Рубин

10.04.1971

22.11.2008

37 лет 226 дней

1

Михаил Кержаков

Зенит

28.01.1987

25.05.2024

37 лет 117 дней

20

Сергей Горлукович

Спартак

18.11.1961

30.10.1998

36 лет 346 дней

21

Юрий Жирков

Зенит

20.08.1983

22.07.2020

36 лет 337 дней

21

Сергей Игнашевич

ЦСКА

14.07.1979

21.05.2016

36 лет 312 дней

25

Александр Анюков

Зенит

28.09.1982

26.05.2019

36 лет 240 дней

16

Бранислав Иванович

Зенит

22.02.1984

22.07.2020

36 лет 151 день

25

Вячеслав Малафеев

Зенит

04.03.1979

30.05.2015

36 лет 87 дней

2

Сергей Семак

Зенит

27.02.1976

13.05.2012

36 лет 76 дней

20

Анатолий Тимощук

Зенит

30.03.1979

30.05.2015

36 лет 61 день

11

* Матчи в чемпионском сезоне.

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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