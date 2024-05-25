Кержаков стал четвертым в списке самых возрастных чемпионов России

Сегодня, 21:58
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, проведший 20 матчей чемпионата, стал четвертым по возрасту чемпионом России. В день игры с «Ростовом» голкиперу исполнилось 37 лет и 117 дней.
В более солидном возрасте золотые медали завоевывали только Элвер Рахимич, Александр Горшков и Андрей Федоров.
Причем никто из них в отличие от Кержакова не был игроком основы, а символические появления на поле представителей Боснии и Узбекистана были скорее данью уважения их долгой карьере.
Самые возрастные победители чемпионата России
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рождения
|
Дата чемпионства
|
Возраст
|
Матчи*
|
Элвер Рахимич
|
ЦСКА
|
04.04.1976
|
15.05.2014
|
38 лет 41 день
|
1
|
Александр Горшков
|
Зенит
|
08.02.1970
|
11.11.2007
|
37 лет 276 дней
|
11
|
Андрей Федоров
|
Рубин
|
10.04.1971
|
22.11.2008
|
37 лет 226 дней
|
1
|
Михаил Кержаков
|
Зенит
|
28.01.1987
|
25.05.2024
|
37 лет 117 дней
|
20
|
Сергей Горлукович
|
Спартак
|
18.11.1961
|
30.10.1998
|
36 лет 346 дней
|
21
|
Юрий Жирков
|
Зенит
|
20.08.1983
|
22.07.2020
|
36 лет 337 дней
|
21
|
Сергей Игнашевич
|
ЦСКА
|
14.07.1979
|
21.05.2016
|
36 лет 312 дней
|
25
|
Александр Анюков
|
Зенит
|
28.09.1982
|
26.05.2019
|
36 лет 240 дней
|
16
|
Бранислав Иванович
|
Зенит
|
22.02.1984
|
22.07.2020
|
36 лет 151 день
|
25
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
04.03.1979
|
30.05.2015
|
36 лет 87 дней
|
2
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
27.02.1976
|
13.05.2012
|
36 лет 76 дней
|
20
|
Анатолий Тимощук
|
Зенит
|
30.03.1979
|
30.05.2015
|
36 лет 61 день
|
11
* Матчи в чемпионском сезоне.