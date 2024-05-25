Кержаков стал четвертым в списке самых возрастных чемпионов России

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, проведший 20 матчей чемпионата, стал четвертым по возрасту чемпионом России. В день игры с «Ростовом» голкиперу исполнилось 37 лет и 117 дней.

В более солидном возрасте золотые медали завоевывали только Элвер Рахимич, Александр Горшков и Андрей Федоров.

Причем никто из них в отличие от Кержакова не был игроком основы, а символические появления на поле представителей Боснии и Узбекистана были скорее данью уважения их долгой карьере.

Самые возрастные победители чемпионата России

Игрок Клуб Дата рождения Дата чемпионства Возраст Матчи* Элвер Рахимич ЦСКА 04.04.1976 15.05.2014 38 лет 41 день 1 Александр Горшков Зенит 08.02.1970 11.11.2007 37 лет 276 дней 11 Андрей Федоров Рубин 10.04.1971 22.11.2008 37 лет 226 дней 1 Михаил Кержаков Зенит 28.01.1987 25.05.2024 37 лет 117 дней 20 Сергей Горлукович Спартак 18.11.1961 30.10.1998 36 лет 346 дней 21 Юрий Жирков Зенит 20.08.1983 22.07.2020 36 лет 337 дней 21 Сергей Игнашевич ЦСКА 14.07.1979 21.05.2016 36 лет 312 дней 25 Александр Анюков Зенит 28.09.1982 26.05.2019 36 лет 240 дней 16 Бранислав Иванович Зенит 22.02.1984 22.07.2020 36 лет 151 день 25 Вячеслав Малафеев Зенит 04.03.1979 30.05.2015 36 лет 87 дней 2 Сергей Семак Зенит 27.02.1976 13.05.2012 36 лет 76 дней 20 Анатолий Тимощук Зенит 30.03.1979 30.05.2015 36 лет 61 день 11

* Матчи в чемпионском сезоне.