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Сегодня, 17:11

Латышонок: «Мне хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни»

Руслан Минаев
Евгений Латышонок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок назвал сумму, которую тратит в месяц.

Голкипер рассказал, что был удивлен ценами на жилье в Санкт-Петербурге после переезда их Калининграда, где снимал квартиру за 28 тысяч рублей.

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот в принципе и все. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет», — цитирует вратаря «Советский спорт».

Ранее экс-защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц больше 1 миллиона рублей.

26-летний Латышонок перешел в «Зенит» из «Балтики» летом 2024 года. Вратарь провел за питерский клуб 12 матчей, пропустил 6 мячей и 8 игр отстоял на ноль.

Источник: Советский спорт
Футбол
ФК Зенит
Евгений Латышонок

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