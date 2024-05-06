Михаил Кержаков назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

— Четыре матча без побед — тенденция?

— Что за новое слово? Какая разница как это называть: черная полоса, тенденция — без разницы. Упускаем победы, теряем очки. Не знаю, назовите как хотите.

— Кажется, что «Зенит» нервничает.

— Я бы не сказал, что мы нервничаем. Мне кажется, не было особо нервозности у нас.

— Но раньше «Зенит» заранее оформлял чемпионство.

— Знаете, в чем тут плюс? Фразы «Зенит» с чемпионством" и поздравления с ним за 15 туров прекратились. Это главный и единственный плюс. Не знаю, почему так происходит. Пропускаем, когда не надо, и не забиваем.

— Кто из конкурентов наиболее опасен?

— Для нас — мы опаснее всего.

Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.