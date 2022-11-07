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Сегодня, 12:56

Михаил Кержаков поддержал Чистякова: «Все домыслы и слухи, что окружают тебя, просто неприемлемы»

Михаил Кержаков поддержал защитника питерцев Дмитрия Чистякова
Руслан Минаев
Михаил Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал защитника питерцев Дмитрия Чистякова.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал голкипер на своей странице в соцсети.

Пост Михаила Кержакова. Фото Соцсети
 
 

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

 

Дмитрий Чистяков
Михаил Кержаков
ФК Ахмат
ФК Зенит
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