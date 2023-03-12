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Сегодня, 17:38

Михаил Кержаков: «Выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча с «Химками» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

— Думаю, прежде всего мы сами виноваты, хотя выражаю комплименты «Химкам» — очень смелый футбол. В принципе, мы понимали, что они не будут закрываться, будут играть в атакующий футбол — это стиль Гогниева. Они молодцы, а мы после второго гола расслабились. Наступаем на одни и те же грабли. Что нужно делать вратарю, чтобы пенальти не назначили? Наверное, оставаться на месте (улыбается). Не трогать и не фолить, приводит слова Кержакова пресс-служба клуба.

— Как же оставаться на месте, когда соперник выходит один на один?

— Хороший пас вразрез, здорово открылся нападающий. Я сфолил.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков.

Источник: ФК Зенит
Михаил Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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