Михаил Кержаков: «Отличный сезон провели. Хорошо завершили его победой дома»

Сегодня, 20:37
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
— Отличный сезон провели. Хорошо завершили его победой дома. Концертом Князева у нас в раздевалке. С хорошим настроением, с чувством выполненного долга отправляемся отдыхать.
— Отпуск коротенький будет.
— Какой есть, такой есть. Мы же профики.
— Насколько для вас важна личная награда?
— Это даже не награда, а просто такой подарок сделали. Знак внимания, так сказать. Это все равно заслуга команды. Не только моя.
— Михаил, в двух словах, что за подарок? Как он выглядит и что означает?
— Ну, просто за самое большое количество сухих матчей. Клуб подарил мне. Спасибо им.
— Приятно?
— Да, поставлю у отца на полочке.
— Вы все трофеи к отцу отправляете?
— Да, там уже места нет. Вместе с братом. Но у брата побольше будет.
— Какой из сухих матчей в этом сезоне больше всего запомнился?
— Не помню. Какого-то прям яркого не было.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).