Кержаков: «По началу «Спартак» нам по ушам дал, очень агрессивно вышли»

4 сентября, 23:04
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.
— Как смотрелась игра, особенно в первом тайме, когда «Зенит» откровенно возил, но никак не мог забить?
— Мы включились в середине первого тайма, а по началу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, шли в стыки, потом проснулись мы. Гол назревал и была уверенность, что забьем.
— Ожидали такого резкого начала от «Спартака»?
— Ожидали.
— Очень много стычек было.
— Естественно, все заряжены были.
— А история с пропущенным голом?
— Мне кажется, там доля везения. Я сейчас посмотрел на повторе, там мимо подмышки мяч прошел. Не скажу, что удар особо подучился. Молодец, конечно, с его габаритами здорово сыграл. Я бы хотел выразить слова комплиментов Абаскалю. Молодец, что он выстраивает хорошую команду, виден рисунок. Было много скепсиса по отношению к нему, но он красавец.
«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».