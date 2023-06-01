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Сегодня, 00:28

Источник: вратарь «Зенита» Одоевский может летом покинуть клуб

Мария Гусева
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Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может сменить команду в летнее трансферное окн из-за недостатка игровой практики, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители 20-летнего голкипера уже начали поиски клубов, готовых взять игрока в аренду.

Интерес к нему Одоевскому проявляют несколько клубов из ближневосточных лиг, но сам футболист хотел бы перейти в команду из РПЛ, в которой у него будут шансы стать основным голкипером. Если «Зенит» согласится отпустить вратаря, то наиболее вероятным будет вариант с годичной арендой без права выкупа.

В сезоне-2022/23 Одоевский провел за основную команду «Зенита» 4 матча в РПЛ. Основным вратарем сине-бело-голубых был Михаил Кержаков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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