Вратарем ЦСКА Помазуном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Швейцарии

Вратарь ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в Европе, сообщает Metaratings.

По данным источника, 27-летним голкипером интересуются клубы из верхней половины таблиц чемпионатов Франции, Бельгии и Швейцарии.

Помимо этого, на футболиста претендуют клубы из первой восьмерки РПЛ.

Помазун — воспитанник ЦСКА. С февраля 2021 года по июнь 2024 года голкипер выступал за «Урал» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 голкипер провел за екатеринбуржцев 34 матча, пропустил 50 голов и отыграл 8 встреч на ноль.