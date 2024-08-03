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Сегодня, 17:35

Врио губернатора Самарской области: «Иметь две команды в РПЛ — это счастье для всего региона»

Константин Белов
Корреспондент
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал поражение «Акрона» (0:2) в матче 3-от тура РПЛ против «Динамо».

«Для всего региона иметь две команды в РПЛ — это счастье. Уникальная ситуация. Не каждый субъект может этим похвастаться. Мы болеем за «Акрон» и «Крылья Советов». Мне нравится, как играют эти команды», — сказал Федорищев.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. «Акрон» в этот же день встретится с «Оренбургом».

ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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