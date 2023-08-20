Все болельщики попали на игру «Спартак» — «Зенит»

К середине первого тайма все болельщики попали на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

Ранее несколько тысяч болельщиков не могли попасть на стадион уже после начала игры.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»

За 15 минут до начала матча «Спартак» — «Зенит» у стадиона образовалась огромная очередь