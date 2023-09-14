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Сегодня, 15:05

Все сборники «Спартака», кроме Медины, вернулись в расположение клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что все футболисты, кроме полузащитника Хесуса Медины, вернулись в расположение команды из национальных сборных.

«Практически все игроки вернулись из расположения своих национальных команд, идет полноценный тренировочный процесс. Исключение — Медина, потому что ему лететь дольше, чем остальным. Ожидаем, что Хесус завтра будет с нами», — сказал Зеленов «СЭ».

Вызовы в сборные получили десять игроков красно-белых. Шестеро из них: Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский и Александр Соболев — попали в состав сборной России.

Среди иностранцев помимо парагвайца Медины за свои национальные команды сыграли защитник Срджан Бабич (Сербия), полузащитник Кристофер Мартинс (Люксембург) и нападающий Тео Бонгонда (ДР Конго).

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 7 встречах. 16 сентября московская команда сыграет с «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ-2023/24.

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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