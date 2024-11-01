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Сегодня, 14:55

Все спортивные команды Нижнего Новгорода сыграют в форме с общим дизайном в честь Дня народного единства

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нижегородские профессиональные спортивные клубы выйдут на матчи своих лиг в форме с общим дизайном, посвященным Дню народного единства.

В акции примут участие футбольные и баскетбольные клубы «Пари НН» (РПЛ и Единая лига ВТБ соответственно), а также хоккейное «Торпедо» (КХЛ), волейбольный АСК (мужская суперлига), клуб по хоккею с мячом «Старт» (суперлига) и мини-футбольные «Торпедо» и «Норманочка» (мужская и женская суперлиги соответственно).

Нижегородские спортивные клубы выйдут на матчи в единой форме.
Фото ФК «Пари НН»

Праздник отмечается 4 ноября и является государственным в России.

Источник: ФК Пари НН
БК Нижний Новгород
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ХК Старт
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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