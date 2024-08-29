Встреча Мажича с представителями клубов РПЛ пройдет 3 сентября

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что встреча представителей клубов РПЛ с руководством судейского корпуса РФС пройдет 3 сентября.

«Будет встреча 3 сентября. Мы ожидаем прозрачности и ясности. Суть в том, что такие собрания надо проводить до начала сезона, желательно еще и в середине. Чтобы были промежуточные итоги для понимания, в какую сторону мы идем», — цитируют Пивоварова «РИА Новости».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал, что глава судейского корпуса Милорад Мажич часто общается с руководством клубов чемпионата России.