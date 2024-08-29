Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:51

Встреча Мажича с представителями клубов РПЛ пройдет 3 сентября

Telegram Дзен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что встреча представителей клубов РПЛ с руководством судейского корпуса РФС пройдет 3 сентября.

«Будет встреча 3 сентября. Мы ожидаем прозрачности и ясности. Суть в том, что такие собрания надо проводить до начала сезона, желательно еще и в середине. Чтобы были промежуточные итоги для понимания, в какую сторону мы идем», — цитируют Пивоварова «РИА Новости».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» рассказал, что глава судейского корпуса Милорад Мажич часто общается с руководством клубов чемпионата России.

Источник: РИА Новости Спорт
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
1
0
Читайте также
Жена Сафонова представила полный список требований по алиментам
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радич — о Барко: «В России так часто бывает: приходит сильный иностранец, но начинает деградировать»

Семак — о Лусиано Гонду: «Будем надеяться, что он придаст глубину обойме «Зенита»