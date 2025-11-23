Видео
Сегодня, 10:35

Защитник «Спартака» Ву — о драке в матче против ЦСКА: «Пытались устрашить игроков»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился с «СЭ» деталями потасовки в конце матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Вы схватили Матеуса Алвеса за горло в перепалке.

— Это дерби! Здесь всегда так. Мы пытались устрашить некоторых игроков (смеется). Мне понравилось дерби. ЦСКА — хорошая команда. Но мы будем делать все, чтобы победить.

— Вы были готовы драться.

— Да нет, не драться, я же не хотел получить красную карточку (улыбается).

На 66-й минуте матча полузащитник армейцев Кирилл Глебов сфолил в ходе атаки на защитнике красно-белых Данииле Денисове, после чего началась потасовка, по итогам которой Ву и защитник красно-синих Мойзес получили желтые карточки.

  • Славомудр Приморский

    Как футболист он, кнешна, особого восторга не вызывает. Но вот защитника - да и вообще игрока, моментально вступающегося за своих - нам не хватало много лет. Ему бы ещё с Горлуковичем немного позаниматься индивидуально, научиться у мэтра отрывать грубияну-сопернику ноги, не нарушая при этом правил - и вообще цены не будет )

