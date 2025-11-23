Сегодня, 10:35
Защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился с «СЭ» деталями потасовки в конце матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
— Вы схватили Матеуса Алвеса за горло в перепалке.
— Это дерби! Здесь всегда так. Мы пытались устрашить некоторых игроков (смеется). Мне понравилось дерби. ЦСКА — хорошая команда. Но мы будем делать все, чтобы победить.
— Вы были готовы драться.
— Да нет, не драться, я же не хотел получить красную карточку (улыбается).
На 66-й минуте матча полузащитник армейцев Кирилл Глебов сфолил в ходе атаки на защитнике красно-белых Данииле Денисове, после чего началась потасовка, по итогам которой Ву и защитник красно-синих Мойзес получили желтые карточки.
Славомудр Приморский
Как футболист он, кнешна, особого восторга не вызывает. Но вот защитника - да и вообще игрока, моментально вступающегося за своих - нам не хватало много лет. Ему бы ещё с Горлуковичем немного позаниматься индивидуально, научиться у мэтра отрывать грубияну-сопернику ноги, не нарушая при этом правил - и вообще цены не будет )
