21 октября, 10:55

Ву считает РПЛ гораздо более физической лигой, чем чемпионат Франции

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о преимуществах РПЛ перед чемпионатом Франции.

— Можешь сравнить чемпионаты Франции и России? В чем РПЛ сильнее?

— Это два разных чемпионата, потому что во Франции, скажем так, игра более спокойная. Здесь же это постоянная борьба, очень интенсивно в физическом плане, в перемещениях, в единоборствах. И я считаю, что здесь игра гораздо более физическая, чем во Франции.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».

5

  • Djin Ignatov

    Во Франции тебя не допускали до СПОКОЙНОЙ игры , потому что ты ВСЕГДА спал на поле !! А у нас ты более приспособлен для этого !

    21.10.2025

  • СереХа

    Поэтому ты во Франции на лавке сидел?

    21.10.2025

  • Jean4

    В РПЛ идет борьба с полем, с погодой, с судьями наконец! Здесь борьба не прекращается никогда. =)

    21.10.2025

  • gan75

    Ну это классика - не можешь работать головой, будешь работать ногами...

    21.10.2025

  • Степочкин

    Ну так мы лучшие в ММА. Вся игра в РПЛ заключается в борьбе. Комментаторы ТВ в каждом матче говорят - "Идет обоюдоострая борьба"(с) или "Игроки поборолись за мяч"(с) , или "Единоборство выиграл Садулаев в штрафной..", причем в прямом смысле. Рефери на ВАР считают очки и кто победил тому карточка.

    21.10.2025

    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Кристофер Ву
