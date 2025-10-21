Ву считает РПЛ гораздо более физической лигой, чем чемпионат Франции

21 октября, 10:55
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о преимуществах РПЛ перед чемпионатом Франции.
— Можешь сравнить чемпионаты Франции и России? В чем РПЛ сильнее?
— Это два разных чемпионата, потому что во Франции, скажем так, игра более спокойная. Здесь же это постоянная борьба, очень интенсивно в физическом плане, в перемещениях, в единоборствах. И я считаю, что здесь игра гораздо более физическая, чем во Франции.
24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».
Djin Ignatov
Во Франции тебя не допускали до СПОКОЙНОЙ игры , потому что ты ВСЕГДА спал на поле !! А у нас ты более приспособлен для этого !
21.10.2025
СереХа
Поэтому ты во Франции на лавке сидел?
21.10.2025
Jean4
В РПЛ идет борьба с полем, с погодой, с судьями наконец! Здесь борьба не прекращается никогда. =)
21.10.2025
gan75
Ну это классика - не можешь работать головой, будешь работать ногами...
21.10.2025
Степочкин
Ну так мы лучшие в ММА. Вся игра в РПЛ заключается в борьбе. Комментаторы ТВ в каждом матче говорят - "Идет обоюдоострая борьба"(с) или "Игроки поборолись за мяч"(с) , или "Единоборство выиграл Садулаев в штрафной..", причем в прямом смысле. Рефери на ВАР считают очки и кто победил тому карточка.
21.10.2025