Ву считает РПЛ гораздо более физической лигой, чем чемпионат Франции

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о преимуществах РПЛ перед чемпионатом Франции.

— Можешь сравнить чемпионаты Франции и России? В чем РПЛ сильнее?

— Это два разных чемпионата, потому что во Франции, скажем так, игра более спокойная. Здесь же это постоянная борьба, очень интенсивно в физическом плане, в перемещениях, в единоборствах. И я считаю, что здесь игра гораздо более физическая, чем во Франции.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».