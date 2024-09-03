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Сегодня, 19:12

Вуячич в ближайшее время вернется в расположение «Рубина» из сборной Черногории для продолжения восстановления

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника Игора Вуячича.

На 29-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) 30-летний футболист получил повреждение в результате подката защитника красно-белых Даниила Денисова. Футболист «Спартака» получил желтую карточку. В итоге черногорец не сумел самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле.

«Вуячич в ближайшее время вернется в расположение клуба [из сборной Черногории], где продолжит восстановление после травмы. Его повреждение не потребует операции», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» после 7-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Вуячич в этом сезоне провел 10 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Сборная Черногории по футболу
ФК Рубин (Казань)
Игор Вуячич
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