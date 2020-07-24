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24 июля 2020, 12:33

«Вы по привычке старый пароль вводили?» «Спартак» иронизирует над возвращением «Локомотива» в Twitter

Евгений Петров
Корреспондент
&amp;quot;Старый пароль&amp;quot; &amp;quot;Локомотива&amp;quot; по версии &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Спартак&quot;.
Telegram Дзен

Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично поздравила «Локомотив» с возобновлением деятельности аккаунта клуба в этой соцсети.

— С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?, — говорится в сообщении. На скриншоте опубликован пароль NoSeminNoParty (нет Семина — никакого праздника — Прим. «СЭ»).

Ранее в Twitter «Локомотива» было опубликовано такое сообщение: «Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков».

«Спартак» по итогам сезона не пробился в еврокубки, заняв седьмое место. «Локомотив» стал вторым и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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