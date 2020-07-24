«Вы по привычке старый пароль вводили?» «Спартак» иронизирует над возвращением «Локомотива» в Twitter

Пресс-служба «Спартака» в Twitter иронично поздравила «Локомотив» с возобновлением деятельности аккаунта клуба в этой соцсети.

С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили? ? https://t.co/D7XWT1jgsL pic.twitter.com/uPzPHXT9Vg — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 24, 2020

— С возвращением! Вы, наверное, по привычке старый пароль вводили?, — говорится в сообщении. На скриншоте опубликован пароль NoSeminNoParty (нет Семина — никакого праздника — Прим. «СЭ»).

Ранее в Twitter «Локомотива» было опубликовано такое сообщение: «Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков».

Лучше 9 дней без твиттера, чем сезон без еврокубков ? https://t.co/uTuZgeouGm — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020

«Спартак» по итогам сезона не пробился в еврокубки, заняв седьмое место. «Локомотив» стал вторым и завоевал путевку в Лигу чемпионов.