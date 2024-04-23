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Сегодня, 11:42

Быков — о финале Кубке Гагарина: «Не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы!»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1 ОТ, 3-0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Пока есть хотя бы один шанс, а он у «Локомотива» есть, остается возможность перевернуть ход серии в свою пользу. И не всегда просто сделать последний шаг, чтобы довести серию до победы! Многое будет зависеть от психологической подготовки игроков обоих команд», — сказал Быков «СЭ».

Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля в Ярославле.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Вячеслав Быков
Кубок Гагарина
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