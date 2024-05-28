Чанов: «Приложил бы все усилия, чтобы оставить Игнашевича в «Балтике»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию об уходе Сергея Игнашевича из «Балтики» после суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Балтика» при Игнашевиче играла очень хорошо в концовке чемпионата. После того, как приехали более сильные футболисты, появился результат. Игнашевич уходит из-за его амбиций и из-за того, что не выполнил задачу с «Балтикой». Расстроен, что Сергей уходит. Я бы приложил все усилия, чтобы его оставить в клубе», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда одержала 44 победы, 27 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. Контракт специалиста рассчитан до конца июня 2024-го.

По итогам сезона-2023/24 калининградцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков, и вылетели в первую лигу.