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Сегодня, 16:55

Чанов: «Приложил бы все усилия, чтобы оставить Игнашевича в «Балтике»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию об уходе Сергея Игнашевича из «Балтики» после суперфинала FONBET Кубка России с «Зенитом».

«Балтика» при Игнашевиче играла очень хорошо в концовке чемпионата. После того, как приехали более сильные футболисты, появился результат. Игнашевич уходит из-за его амбиций и из-за того, что не выполнил задачу с «Балтикой». Расстроен, что Сергей уходит. Я бы приложил все усилия, чтобы его оставить в клубе», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Игнашевич возглавляет «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда одержала 44 победы, 27 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения. Контракт специалиста рассчитан до конца июня 2024-го.

По итогам сезона-2023/24 калининградцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков, и вылетели в первую лигу.

 

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Чанов
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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