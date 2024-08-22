Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре защитника армейцев Данила Кругового.
«Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Видно, что он все больше притирается к команде. Таких игроков, как Данил, всегда не хватает. Он достаточно универсальный игрок и готов покрывать много участков на футбольном поле как в обороне, так и в атаке. Такие люди всегда в цене», — цитирует Чанова Legalbet.
В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 6 матчей и сделал 2 голевых паса.