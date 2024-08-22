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Сегодня, 17:45

Чанов: «Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление»

Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре защитника армейцев Данила Кругового.

«Игра Кругового за ЦСКА оставляет приятное впечатление. Видно, что он все больше притирается к команде. Таких игроков, как Данил, всегда не хватает. Он достаточно универсальный игрок и готов покрывать много участков на футбольном поле как в обороне, так и в атаке. Такие люди всегда в цене», — цитирует Чанова Legalbet.

В этом сезоне Круговой провел за ЦСКА 6 матчей и сделал 2 голевых паса.

Источник: legalbet.ru
Вячеслав Чанов
Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
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