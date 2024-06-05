Чанов: «Николич по крайней мере наведет порядок в обороне»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение Марко Николича главным тренером ЦСКА.

«Марко Николич знает российский футбол и достаточно успешно поработал в «Локомотиве». Скажу больше, я общался с ребятами, которые выступали за железнодорожников под его руководством. Обычно игроки, когда не выходят на поле, отзываются о наставнике негативно. Но тут, напротив, шли исключительно положительные отзывы. Все называли его тренировочный процесс интересным. Сейчас некоторые будут опасаться излишне закрытой игры. Но, во-первых, специалисты по ходу карьеры меняются и переосмысливают свой подход. Надеюсь, «автобус» парковать он не будет. Во-вторых, серб по крайней мере наведет порядок в обороне. А то сколько можно пропускать в компенсированное время?! Если бы не эти голы, могли бороться за медали, а не занимать шестое место», — приводит RT слова Чанова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова.