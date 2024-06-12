Чанов: «Думаю, Латышонок сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Евгения Латышонка из «Балтики» в «Зенит».

«Трансфер Латышонка в «Зенит» меня не удивляет. Евгений провел хороший сезон. Он очень хороший голкипер, который идет на повышение, а «Зенит» может себе позволить усилить вратарскую позицию. Здесь жаль «Балтику», которая хороша играла, но вылетела из РПЛ в Первую лигу.

Адамов и Кержаков разноплановые вратари. У Латышонка хорошая реакция. Если говорить про Михаила, я не люблю это упоминать, но тренеры смотрят в паспорт вратаря. Так же было, когда Лантратов переходил из «Химок» в «Локомотив», а у «железнодорожников» тогда находился возрастной Маринато Гильерме. Вот, и тут приглашают Латышонка. Я думаю, он сможет побороться за статус первого вратаря «Зенита», — цитирует «Спорт День За Днем» Чанова.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.