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Сегодня, 06:05

Чанов: «Химки» будут хорошим вариантом для Шунина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию по поводу возможного перехода голкипера «Динамо» Антона Шунина в «Химки».

«Я предполагаю, что уход Шунина связан с приходом Лунева, но это нормальная футбольная история. Что касается «Химок», это будет хорошим вариантом для Шунина. Этот клуб вышел в РПЛ, да и переезжать Антону из Москвы никуда не нужно будет. Не перебор ли у «Химок» будет с возрастными футболистами? Я так не могу сказать. В клубе понимают, что делают, а молодым игрокам рядом с такими опытными исполнителями будет еще проще развиваться», — цитирует «РБ Спорт» Чанова.

В сезоне-2023/24 Шунин сыграл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 3 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-himki-mogut-stat-horoshim-variantom-dlya-shunina/
Антон Шунин
Вячеслав Чанов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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