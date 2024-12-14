Чанов: «С приходом Николича игра ЦСКА наладилась»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича.

«Нельзя слишком часто менять тренеров. Нужно запастись терпением. Думаю, руководство ЦСКА пойдет навстречу Николичу. Рано разбрасываться таким специалистом, — считает Чанов.

Не сказал бы, что Николич — сильный тренер. Он добротный тренер. С его приходом игра ЦСКА наладилась. Линия обороны начала хорошо играть, стали меньше пропускать. Армейцы еще не сказали свое последнее слово. В составе есть молодые футболисты и новички. ЦСКА еще поборется за тройку», — цитирует «РБ Спорт» Чанова.

ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.