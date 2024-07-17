Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:56

Чанов: «Для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что клубу не стоит продавать 26-летнего полузащитника Ивана Облякова.

«Согласен, что Обляков в свои 26 лет уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА. Видно, что он старается, пытается быть одним из ведущих игроков, но иногда вмешиваются травмы, иногда с формой не все в порядке. Будем надеяться, что в предстоящем сезоне он сможет выйти на новый уровень и стать лидером армейцев.

Что касается интереса к Ивану со стороны других команд чемпионата России, то, конечно, сейчас клубы могут отпустить любого футболиста, даже ключевого. Но для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать», — цитирует Legalbet Чанова.

В сезоне-2023/24 Обляков сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.

Источник: Legalbet
Вячеслав Чанов
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Елена Илюхина: «Решений по новым покупкам в «Зенит» в настоящее время нет»

Ерохин: «Пока мыслей о завершении карьеры не было»