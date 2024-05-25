Чанов: «Можно сказать, что сезон для ЦСКА неудачный. Но точно не провальный»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил результаты красно-синих в сезоне-2023/24.

«Можно сказать, что сезон неудачный. Но точно не провальный. Я очень рад, что Акинфеев подписал новый контракт. Хотя это надо было делать немного раньше. Все зависит от его здоровья и желания играть. Класс у него есть, он никуда не делся. Тем более, на него смотрит и учится Тороп. Мы видим, как Слава двигается вперед. Находясь рядом с Акинфеевым, он растет профессионально», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чанова.

В заключительном туре сезона ЦСКА сыграет против «Урала». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.