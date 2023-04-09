Вячеслав Чанов назвал трех лучших игроков ЦСКА в матче с «Химками»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Как я и говорил перед матчем ЦСКА, что смена тренера у «Химок» либо встряхнет команду, либо придется подождать, — приводит «Чемпионат» слова Чанова. — Видимо, здесь второй вариант. ЦСКА первый тайм играл с натугой, несмотря на забитые голы. А уже во втором тайме армейцы раскрепостились и игра шла легко — было приятно смотреть. Сегодня мне понравился Карраскаль. Хорхе получает меньше времени, чем раньше, но мы не знаем его физическое состояние. В штабе виднее, как правильно его подвести к каждой игре. Федор Чалов был неплох, а если бы прибавил и в реализации — было бы то, что нужно. Обляков радует уже вторую игру подряд так, что даже боишься».

ЦСКА (41 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.