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9 апреля, 23:15

Вячеслав Чанов назвал трех лучших игроков ЦСКА в матче с «Химками»

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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Как я и говорил перед матчем ЦСКА, что смена тренера у «Химок» либо встряхнет команду, либо придется подождать, — приводит «Чемпионат» слова Чанова. — Видимо, здесь второй вариант. ЦСКА первый тайм играл с натугой, несмотря на забитые голы. А уже во втором тайме армейцы раскрепостились и игра шла легко — было приятно смотреть. Сегодня мне понравился Карраскаль. Хорхе получает меньше времени, чем раньше, но мы не знаем его физическое состояние. В штабе виднее, как правильно его подвести к каждой игре. Федор Чалов был неплох, а если бы прибавил и в реализации — было бы то, что нужно. Обляков радует уже вторую игру подряд так, что даже боишься».

ЦСКА (41 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: championat.com
ФК ЦСКА (Москва)
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