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Сегодня, 15:52

Вячеслав Чанов назвал тройку лучший вратарей первого круга РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших вратарей первого круга нынешнего чемпионата Российской премьер-лиги.

«Выделить кого-то одного я сейчас не могу. Считаю, что у нас есть три сильнейших вратаря: Матвей Сафонов из «Краснодара», Сергей Песьяков из «Ростова» и Игорь Акинфеев из ЦСКА. Определить лучшего среди них сложно, потому что сравнивать можно только в пределах Российской премьер-лиги. А для того чтобы понять уровень голкипера, хотелось бы посмотреть на него в международных матчах. Но это сейчас невозможно.

На возраст я не обращаю никакого внимания. Вспомните Джанлуиджи Буффона. Он был признан лучшим вратарём мира в 39 лет. А Лев Иванович Яшин получил «Золотой мяч» в 34 года. Так что сравниваю исключительно по игре, по спасениям», — сказал Чанов Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10403933-chanov-nazval-trojku-luchshij-vratarej-pervogo-kruga-rpl.html
Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
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