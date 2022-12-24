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Сегодня, 16:21

Чанов: «Стоило бы подождать еще один сезон, прежде чем переходить в АФК»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Не хотелось бы уходить из УЕФА. Но сейчас сложно что-то говорить, ведь решения окончательного еще не озвучили. Хотелось бы остаться в Европе, долго ждать, конечно, нельзя, но и торопиться с таким решением не стоит. Можно сделать паузу, например, выждать еще один сезон, а затем посмотреть, что будет на повестке дня. Но долго ждать тоже нельзя, ведь спортсмены не молодеют с каждым годом, отнимать у ребят время, когда они могут играть с зарубежными сборными и клубами только товарищеские матчи, тоже неправильно. Ждем решения РФС», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Лига чемпионов АФК. Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Чанов
Футбол
РФС
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